La Confédération traite à nouveau les demandes d'asile des Syriens

Photo: KEYSTONE/AP/Ghaith Alsayed

La Confédération souhaite réexaminer les demandes d'asile des Syriens à partir du 1er septembre. Les personnes vulnérables qui ne peuvent invoquer des motifs d'asile liés à leur statut de réfugié et les délinquants sont concernés, annonce jeudi le SEM sur X.

Les décisions concernant les personnes représentant une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse seront également reprises, précise le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Suite à la chute du dirigeant syrien Bachar al-Assad à la mi-décembre 2024, le SEM avait immédiatement suspendu toutes les procédures concernant les demandeurs d'asile syriens. À l'époque, il estimait que la précarité de la situation politique ne lui permettait pas d’examiner ces demandes de manière approfondie.

Une évaluation actuelle de la situation fait toutefois dire au SEM que cela serait à nouveau possible. Le Secrétariat d'Etat continue de suivre 'attentivement' la situation en Syrie et reprendra ultérieurement ses activités décisionnelles pour d'autres catégories de personnes syriennes.

/ATS
 

