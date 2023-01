La France et l’Allemagne fêtent 60 ans d’amitié à Fribourg

La France et l’Allemagne ont célébré mardi à Fribourg les 60 ans de leur amitié scellée par le Traité de l'Elysée. Le Conseil d’Etat a accueilli pour l'occasion l’ambassadeur de France Frédéric Journès et l’ambassadeur d’Allemagne Michael Flügger.

Les ambassadeurs d’Allemagne et de France en Suisse ont choisi de se réunir à Fribourg pour fêter le traité d’amitié franco-allemand. Par ce document, signé le 22 janvier 1963, le président Charles de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer ont instauré des instruments servant à renforcer leurs relations, notamment pour la jeunesse.

Le gouvernement fribourgeois a reçu les deux ambassadeurs afin d’aborder des sujets chers aux deux pays et au canton de Fribourg, a indiqué mardi l'Etat de Fribourg. Les échanges linguistiques, la compréhension culturelle ainsi que l’économie sont des thématiques qui lient l’Allemagne et la France par le Traité de l’Elysée.

Un lieu tout indiqué

Pour le jubilé, une visite dans le canton bilingue de Fribourg était donc tout indiquée, relève le communiqué de la chancellerie. Lors de la rencontre, le bilinguisme fribourgeois a été discuté avec, entre autres, la situation linguistique du canton ainsi que les pratiques du bilinguisme dans l’administration cantonale.

Le second thème abordé a tourné autour des relations entre la Suisse et l’Union européenne (UE) ainsi que de l’abandon des négociations de l’accord-cadre par la Suisse. Le Conseil d’Etat a évoqué les conséquences de la décision sur l’économie fribourgeoise et sur les relations commerciales entre le canton et les deux pays.

Université de Fribourg

La délégation a ensuite visité l'Université de Fribourg. La question de l’association de la Suisse au programme-cadre de recherche Horizon Europe de l'UE y a été évoquée. Une visite guidée du musée Bible+Orient, installé dans les murs de l’Alma Mater et abritant une collection archéologique unique en Suisse, figurait en fin de programme.

En début de journée, les deux ambassadeurs ont aussi visité les locaux du quotidien La Liberté. Ils se sont entretenus avec son rédacteur en chef François Mauron.

/ATS