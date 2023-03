La Grève du climat manifeste contre les centrales de réserve

Le mouvement écologiste Grève du climat a appelé à manifester ce vendredi dans huit villes suisses contre les centrales de réserve prévues ou déjà en construction. Face à la crise climatique, cette extension fossile est désastreuse.

Ainsi, les huit centrales de réserve de Birr (AG) émettraient 6200 tonnes de CO2 par jour, ont fait savoir les organisateurs en amont des manifestations. Comme si cette 'folie' ne suffisait pas, d'autres centrales de réserve sont prévues à Cornaux (NE) et un terminal de gaz naturel liquéfié à Muttenz (BL).

La Grève du climat Suisse critique de manière générale l'extension des infrastructures fossiles et la 'démarche antidémocratique du Conseil fédéral'. C'est une 'gifle au visage' du mouvement climatique et cela montre 'l'intolérance abominable' à l'égard des populations des pays du Sud qui meurent déjà des conséquences de la crise climatique.

Au lieu de cela, le Conseil fédéral devrait miser sur la réduction de la consommation d'énergie des gros consommateurs et sur le développement des énergies renouvelables. Cela 'nous permettrait à la fois de nous assurer une planète intacte et de mettre fin à la dépendance vis-à-vis des dictateurs et des régimes injustes', ont-ils déclaré.

Dans le monde entier, les organisations de protection de l'environnement prévoient de manifester vendredi contre le développement des infrastructures fossiles, selon les indications de la Grève du climat suisse. En Suisse, des protestations sont prévues à Berne, Zurich, Aarau, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Sion et Saint-Gall.

