La Jeunesse socialiste veut taxer les riches pour sauver le climat

Les 'super-riches doivent passer à la caisse pour la lutte contre la crise climatique', selon la Jeunesse socialiste (JS). Elle a déposé jeudi matin plus de 140'000 signatures à la Chancellerie fédérale pour son initiative 'pour l'avenir'.

Lancé en août 2022, le texte demande un impôt de 50% sur les successions à partir d'un montant exonéré de 50 millions pour financer la transformation écologique de l'économie suisse. La JS parle d'un 'financement socialement équitable de la protection du climat', estimant que les plus riches sont en grande partie responsables de la crise climatique.

Selon ses calculs, cet impôt rapporterait environ six milliards de francs par an, qui seraient utilisés par la Confédération et les cantons par exemple pour rénover des bâtiments, développer les énergies renouvelables ou encore les transports publics.

Outre des membres et des sympathisants de la JS, le conseiller national Christian Dandrès (PS/GE), président du Syndicat des services publics, et une activiste climatique étaient présents.

/ATS