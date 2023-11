La Première dame met une école de Berne en effervescence

En marge de la visite du président français, Brigitte Macron s'est rendue mercredi à l'Ecole cantonale de langue française (ECLF) de Berne. Elle-même enseignante, elle a frappé professeurs et élèves par sa disponibilité et son intérêt pour les questions éducatives.

C'est avant tout l'accessibilité de la Première dame qui a surpris le directeur de l'école, Michel Clémençon, et son équipe. 'Mme Macron a pris un bain de foule, elle a fait des selfies avec les élèves. Sa visite était très agréable', a-t-il déclaré à Keystone-ATS à l'issue de cette visite historique pour l'établissement.

L'idée de cette visite est venue de Muriel Zeender Berset, l'épouse du président de la Confédération, a précisé le directeur.

'Cela n'a pas dû être de tout repos pour les services de sécurité', a-t-il encore plaisanté. Pendant près d'une heure et demie, Brigitte Macron a visité trois classes de degrés différents (3/4 ème, 7ème et 10ème), interagissant avec les enfants et les jeunes.

Avec les enseignants, Mme Macron a discuté d’intégration des élèves 'à besoins particuliers' (à l'ECLF, des élèves trisomiques sont intégrés à des classes 'normales') et de harcèlement scolaire.

Programme chamboulé

Sur ce dernier sujet, elle a notamment présenté le concept 'd'aide par les pairs' appliqué en France, où des élèves viennent en soutien à des camarades harcelés. 'Une idée qui pourrait être reprise en Suisse', selon le directeur. Il a également été question d'une application française permettant aux victimes de cyberharcèlement d'effacer toutes traces des violences subies en ligne.

Le mercredi après-midi étant normalement congé, l’ECLF a chamboulé son programme. Environ 85% des quelque 320 élèves de l'établissement étaient présents.

Créée en 1944 par des privés, l'ECLF a été reconnue d'utilité publique dès 1960. Elle est aujourd'hui financée par le canton de Berne (65%), la Confédération (25%) et les communes germanophones de l'agglomération bernoise.

Elle applique le programme de la partie francophone du canton, selon le Plan d'étude romand. Son financement a été remis en question par le passé, notamment par la ville de Berne, au grand dam de la communauté francophone. Fin 2021, le Conseil fédéral a confirmé le montant des subventions fédérales.

