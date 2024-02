La Protection suisse des animaux se veut plus transparente

Dans la tourmente depuis plusieurs mois, la Protection suisse des animaux (PSA) tente de rétablir la confiance auprès de ses donateurs avec plus de transparence. Les processus internes et les chiffres seront désormais publics, dit son président Piero Mazzoleni.

L'association veut à l'avenir communiquer clairement les décisions du comité central, déclare-t-il dimanche dans le SonntagsBlick. 'Les querelles doivent désormais prendre fin', ajoute le Tessinois qui a repris la présidence de la PSA par intérim cette année.

Son élection en janvier faisait suite à la destitution de l'ancienne présidente Nicole Ruch. L'organisation qui compte 71 sections en Suisse et au Liechtenstein a été dans la tourmente pendant plusieurs mois en raison de querelles de personnes, de problèmes d'organisation et d'accusations telles que détournement de dons et notes de frais excessives. 'L'image de la PSA a certainement beaucoup souffert', commente M. Mazzoleni, sans préciser si ces querelles ont eu un impact sur les dons ou non.

Le Tessinois dirigera vraisemblablement l'association jusqu'à la prochaine assemblée ordinaire dans un an. 'J'ai 72 ans, je n'exercerai certainement pas cette fonction éternellement', précise-t-il.

/ATS