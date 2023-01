La Suisse a basculé en 2023 sans trop d'encombres

En Suisse, la nuit de la Saint-Sylvestre s'est déroulée de manière plutôt calme. Dans le canton de Fribourg, une fête illicite a rassemblé entre 400 et 500 fêtards, selon la police, au son de la techno dans la forêt bulloise.

Une soirée goa illégale s'est déroulée dans une forêt près de Bulle, a indiqué dimanche à Keystone-ATS Christa Bielmann, porte-parole à la police cantonale fribourgeoise, revenant sur une information de La Liberté. De nombreuses plaques d’immatriculation italiennes et françaises étaient visibles aux abords de la fête.

Dimanche vers midi, l’installation était en train d'être démontée et le terrain remis en état. Quant à l’organisateur, un Fribourgeois, il sera dénoncé au ministère public, selon la porte-parole.

Genève: près de 630 appels à la police

A Genève, des dizaines de milliers de personnes ont pu retrouver une fête du Nouvel An sans entraves, après deux ans de restrictions liées à la pandémie. L'affluence était même plus importante qu'avant le coronavirus. Les participants se sont trémoussés au son des différents concerts offerts, avant et après le feu d'artifice.

Six interventions ont été menées pour des engins pyrotechniques, y compris au centre-ville, a indiqué dimanche à Keystone-ATS un porte-parole de la police genevoise Silvain Guillaume-Gentil. Du matériel a aussi été saisi lors de trois contrôles.

Près de 630 appels à la police montrent 'une bonne activité en termes de volume', mais comparable à un réveillon habituel. Les pompiers sont intervenus une douzaine de fois.

Silent disco géante à Lausanne

La police de Lausanne n'a pas signalé de problème particulier. 'Il y a eu quelques bagarres, des interventions pour du bruit et pour un début d'incendie d'un container, que les pompiers ont rapidement éteint', a indiqué dimanche Jean-Philippe Pittet, porte-parole des forces de l'ordre.

Il y avait 'passablement de monde en ville, l'équivalent d'un gros week-end'. Selon le porte-parole, vers minuit, plus d'un millier de personnes étaient rassemblées vers la cathédrale pour l'embrasement du beffroi, une tradition.

A la Cité, l'ensemble des festivités aurait même attiré plus de 6000 personnes, selon les chiffres de Bô Noël et de l'association des Amis de la Cité. Et près de 3000 fêtards ont pris part à la traditionnelle silent disco géante de la place centrale, pour passer le cap de la nouvelle année.

Nuit agitée à St-Gall et Zurich

En Suisse alémanique dans les cantons de Saint-Gall et de Zurich, la police et les pompiers ont toutefois eu fort à faire avec des incendies et l'utilisation abusive de feux d'artifice. Trois personnes ont été blessées dans des incendies.

A Köniz (BE), un sapin de Noël a pris feu. La police suppose que ce sont des bougies qui ont mis le feu aux branches sèches. Deux personnes ont été grièvement blessées et ont dû être transportées à l'hôpital.

Dans le canton de Zurich, au moins deux douzaines d'incendies ont eu lieu. Des maisons ont brûlé à Dübendorf et Männedorf. Environ deux douzaines de personnes ont dû être évacuées. La police est intervenue plus de 50 fois parce que des feux d'artifice avaient été dirigés contre des façades ou des moyens de transport ou avaient été allumés dans des boîtes aux lettres.

Dizaine de milliers de personnes à Zurich

En ville de Zurich, la nuit s'est dans l'ensemble déroulée dans le calme. Toutefois, des visiteurs ont allumé à plusieurs reprises des feux d'artifice au milieu de la foule, ce qui a entraîné l'intervention de la police. Selon cette dernière, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont venus voir les feux d'artifice. C'est la première fois que l'événement a pu avoir lieu depuis la pandémie.

De son côté, la police saint-galloise est intervenue plus de cent fois pendant la nuit, bien plus que les années précédentes. A Heerbrugg, un incendie s'est déclaré dans un abri de voiture à cause d'une fusée égarée. A Schaffhouse, un jeune homme a tiré une cinquantaine de cartouches d'un pistolet d'alarme depuis la terrasse d'un toit. Le tireur a été arrêté provisoirement et devra faire face à une procédure pénale.

Les chauffeurs bénévoles de l'action 'Nez rouge' ont transporté 4300 personnes à leur domicile durant la nuit de la Saint-Sylvestre, soit 2000 trajets.

