La Suisse au Conseil de sécurité de l'ONU pour construire des ponts

Les autres Etats attendent que la Suisse construise des ponts, lors de son accession en janvier au Conseil de sécurité de l'ONU, affirme l'ambassadrice suisse à l'ONU Pascale Baeriswyl. La Confédération va y siéger durant deux ans parmi les dix membres non permanents.

Leur rôle est de rappeler aux cinq grandes puissances permanentes leurs responsabilités et d'apporter des positions de modération, ajoute Mme Baeriswyl dans un entretien diffusé vendredi par le Blick. Les résolutions nécessitant au moins neuf voix, les membres non permanents ont un rôle important à jouer, assure-t-elle.

Mais la Suisse restera très claire, 'lorsqu'il s'agit de protéger le droit international et les droits de l'homme', poursuit la diplomate. Elle souligne que le mandat helvétique sera 'très strict'. 'Il peut y avoir trois, quatre, cinq réunions par jour, souvent urgentes. Il y a aussi des négociations. Nous devons toujours finaliser la position de la Suisse et réfléchir à la meilleure façon de nous positionner tactiquement et stratégiquement', énumère-t-elle.

L'ambassadrice ne voit aucun problème avec le fait que la Suisse est neutre. 'Il y a beaucoup de gens dans le monde entier, même ceux qui n'ont pas de fonction politique, qui savent que la Suisse est neutre et qui y attachent une très grande importance'. La neutralité est également un critère d'identification au niveau international, note-t-elle. En cas d'abandon, la Suisse perdrait 'une partie de sa crédibilité'.

La Suisse débutera son mandat de deux ans à la table du Conseil de sécurité de l'ONU à côté de la Russie en janvier prochain à New York. A sa gauche figureront les Emirats arabes unis.

