La Suisse devrait se rapprocher de l'UE en matière de défense

La Suisse devrait mener des discussions avec l'Union européenne (UE) en vue d'ouvrir des négociations ...
Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

La Suisse devrait mener des discussions avec l'Union européenne (UE) en vue d'ouvrir des négociations sur un accord de partenariat en matière de sécurité et de défense. Le Conseil national a adopté lundi, par 124 voix contre 61, une motion de commission en ce sens.

Le contexte sécuritaire européen a profondément changé depuis que le gouvernement américain se retire progressivement de l'architecture de sécurité européenne, est-il écrit dans la motion. Cette dernière se reconstruit, et la Suisse doit y contribuer. Un tel rapprochement ne serait pas contraire au droit de la neutralité, a estimé Fabian Molina (PS/ZH) pour la commission.

Le Conseil fédéral est favorable au texte. Il a déjà annoncé en juin sa volonté de conclure un partenariat de défense et de sécurité avec l'UE. Les partenariats ne sont juridiquement pas contraignants, a précisé le ministre de la défense Martin Pfister.

L'UDC était opposée. Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.

/ATS
 

