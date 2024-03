La Suisse doit en faire plus sur les sanctions contre la Russie

La Suisse devrait en faire plus pour garantir une application sans faille des sanctions contre la Russie. Une commission du National soutient de justesse une motion écologiste qui préconise l'adhésion à la task force REPO du G7, chargée de traquer les avoirs russes.

Selon la motion de Franziska Ryser (Vert-e-s/SG), la Suisse doit rejoindre le plus rapidement possible la task force internationale REPO pour la mise en oeuvre des sanctions économiques contre la Russie. La commission de politique extérieure du Conseil national a pris sa décision par 12 voix contre 11 et 1 abstention, selon un communiqué des services du Parlement publié mardi.

Selon la majorité, une adhésion à la task force permettrait un meilleur échange d'informations et une meilleure coordination avec les autres pays qui participent aux sanctions. Pour la minorité, la Suisse pourrait perdre son autonomie en matière de sanctions.

Le Conseil fédéral avait déjà refusé l'an dernier une telle participation. La Suisse a ensuite été mise sous pression, notamment par les Etats-Unis.

/ATS