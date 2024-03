La Suisse doit soutenir le déminage en Ukraine

La Suisse doit soutenir les travaux de déminage en Ukraine. Le Conseil des Etats a adopté tacitement lundi une motion du National. Il lui a toutefois apporté une modification.

Le Conseil fédéral devra élaborer un programme international de déminage des mines et des munitions non explosées en Ukraine. Sa mise en oeuvre doit être soutenue avec des moyens financiers, humains et matériels importants.

Il s'agit d'un moyen efficace pour la Suisse de participer à la reconstruction durable de l’Ukraine et de montrer ainsi sa solidarité sans compromettre sa neutralité.

Les sénateurs ont précisé le texte de leurs collègues. Ils souhaitent que le recours aux entreprises suisses actives dans le domaine soit favorisé dans la mesure du possible, a indiqué Charles Juillard (C/JU) pour la commission.

Le texte retourne au Conseil national.

/ATS