La Suisse envoie un attaché de défense en Pologne

La Suisse réagit à l'aggravation de la menace qui pèse sur l'Europe du Nord-Est dans le contexte de la guerre en Ukraine. Un nouvel attaché de défense à Varsovie, la capitale polonaise, doit permettre une détection plus précoce des risques à partir de la mi-2027.

Grâce au détachement d'un attaché de défense à Varsovie, la Suisse pourra 'mieux évaluer et plus tôt la situation en matière de menaces en Europe du Nord-Est', a annoncé vendredi le Conseil fédéral. Ce nouveau poste à Varsovie vise à améliorer et à accélérer le flux d'informations en provenance des États de la région concernés par les questions de sécurité. La 'capacité de veille diplomatique et militaire' sur place doit être renforcée, souligne le gouvernement.

Une meilleure analyse de la situation doit permettre d’identifier à un stade précoce les risques potentiels pour la Suisse et de les évaluer de manière approfondie. Cette décision doit aussi renforcer la coopération internationale du Département fédéral de la défense (DDPS) et de l’armée.

Région critique

L’Europe du Nord-Est, notamment la Pologne ainsi que les États baltes, est considérée comme une région critique compte tenu de la détérioration de la situation en matière de sécurité. Les pays d’Europe du Nord-Est se voient confrontés à des menaces hybrides émanant de la Russie ou de la Biélorussie.

Celles-ci résultent de la combinaison de moyens militaires, économiques, de renseignement ou de propagande. Des incidents, notamment impliquant des drones, se sont produits à plusieurs reprises ces derniers temps.

Selon le Conseil fédéral, d’autres accréditations annexes dans la région sont également possibles depuis Varsovie. Les ressources nécessaires à ce nouveau poste seront compensées au sein du DDPS, précise-t-il.

La Suisse dispose actuellement d’un total de vingt attachés de défense, avec 52 accréditations secondaires. Selon le Conseil fédéral, il n’existe pas encore de présence globale en Europe du Nord-Est. La Pologne et l’Estonie sont jusqu’à présent prises en charge par les représentations en Allemagne et à Stockholm.

Sur les vingt attachés de défense suisses, dix sont actuellement en poste en Europe, un à Washington, quatre au Proche-Orient et en Afrique, et cinq dans la région Asie-Océanie.

/ATS