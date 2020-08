La Suisse envoie une deuxième équipe d'experts au Liban

La Suisse a envoyé une deuxième équipe en renfort pour le Liban, a annoncé samedi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Ce détachement est composé d'une dizaine de personnes.

Il s'agit de spécialistes en médecine et en construction du Corps suisse d'aide humanitaire (CSA). Ils seront accompagnés par des conseillers en places sinistrées issus des troupes de sauvetage de l'Armée (Formation d'application du génie et du sauvetage/NBC).

L'Aide humanitaire de la Suisse se concentrera dans les secteurs de l'abri et de la médecine où les besoins sont importants, précise le DFAE sur son site internet.

La Confédération avait déjà envoyé jeudi une première équipe d'une dizaine d'experts, formée d'ingénieurs et de spécialistes des infrastructures, d'experts en logistique, d'un spécialiste des télécommunications et d'un psychologue. Les spécialistes vont notamment tester la stabilité des bâtiments à Beyrouth.

Mardi, un incendie dans un entrepôt où étaient stockées depuis six ans 2700 tonnes de nitrate d'ammonium sur le port de Beyrouth a provoqué une énorme déflagration qui a fait au moins 154 morts, plus de 5000 blessés, des dizaines de disparus et des centaines de milliers de sans-abri, selon un dernier bilan.

/ATS