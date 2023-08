La Suisse est dans une position « meilleure » avec l'UE, selon Leu

La négociatrice en chef démissionnaire de la Suisse auprès de l'Union européenne (UE), Livia Leu, dresse un bilan positif de ses entretiens avec Bruxelles. 'Nous sommes aujourd'hui dans une position différente, meilleure qu'il y a trois ans', assure-t-elle.

Après la rupture par le Conseil fédéral des négociations sur l'accord-cadre en mai 2021, une approche par paquet a été présentée. Dix séries de discussions exploratoires et trente entretiens techniques plus tard, le Conseil fédéral a adopté avant la pause estivale les grandes lignes d'un mandat de négociation. 'C'est un pas très important en direction des négociations', déclare Mme Leu dans un entretien diffusé samedi par les journaux alémaniques du groupe de presse Tamedia.

Les cantons ne sont plus aussi réticents qu'auparavant et l'association économique économiesuisse soutien la démarche, poursuit la secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. 'Les syndicats sont peut-être un peu plus bruyants avec leurs revendications, c'est leur travail, mais les choses ont bougé', ajoute-t-elle.

Le fait que le Conseil fédéral ne rende pas publics les éléments-clés du mandat de discussion relève de la tactique de négociation, relève Mme Leu. 'L'UE publie toujours ses mandats de négociation. En tant que petit partenaire de négociation, nous ne le faisons pas. Nous saperions notre propre position si nous montrions dès le début où nous pourrions être flexibles'.

Moment propice à un changement

La diplomate réfute l'idée qu'elle a quitté son poste de négociatrice en raison de désaccords avec le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis. 'Le conseiller fédéral Cassis et moi avons beaucoup discuté, c'est vrai, mais toujours dans la compréhension et le respect mutuels'. Elle explique avoir eu le choix entre changer de poste ou continuer à travailler trois ou quatre ans de plus sur le dossier européen. 'J'ai trouvé que le moment était propice à un changement, y compris dans le dossier de l'UE'.

En tant que secrétaire d'État aux affaires étrangères, Mme Leu s'occupe également des relations de la Suisse avec le reste du monde. C'est une grosse charge de travail et elle a augmenté ces dernières années, poursuit-elle.

Elle pointe en exemple le coup d'Etat au Niger à la fin juillet, qui a forcé la Suisse à évacuer jeudi les quatre collaborateurs de son bureau d'aide au développement (DDC). 'Dès que la situation le permettra, ils retourneront au Niger', souligne-t-elle. 'La Suisse continue de soutenir la population nigérienne, par exemple par le biais de l'aide humanitaire. Et elle adapte ses activités de coopération au développement à la situation actuelle'.

