La Suisse est « plus que prête » à accueillir un sommet sur l'Ukraine

La Suisse était 'plus que prête' à accueillir un sommet entre la Russie et l'Ukraine, a déclaré le conseiller fédéral Ignazio Cassis. Le ministre en charge des Affaires étrangères a notamment souligné le savoir-faire helvétique dans ce domaine.

'Je crois à 200% à l'organisation de ce sommet et nous avons des discussions en ce sens depuis longtemps' a indiqué Ignazio Cassis lors d’une apparition conjointe avec son homologue italien Antonio Tajani à Berne. Le Tessinois a aussi expliqué avoir déjà rappelé à plusieurs reprises la disponibilité de la Suisse au chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.

Ignazio Cassis a aussi remercié le président français Emmanuel Macron et la première ministre italienne Giorgia Meloni pour la confiance qu'ils accordent à la Suisse. Le chef du DFAE a précisé que la Suisse offrira 'l'immunité' à Poutine s'il 'vient pour une conférence de paix.

De son côté, Antonio Tajani a souligné que Rome restait disponible pour l'organisation d'un sommet, mais que l'Italie 'soutenait' Genève.

/ATS