La Suisse rouvre son bureau humanitaire à Kaboul

Le Suisse a ouvert à la mi-mars son bureau humanitaire à Kaboul. Cette présence sur place doit permettre de fournir une aide ciblée à la population afghane en détresse, annonce lundi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Quatre spécialistes du Corps suisse d'aide humanitaire (CSA) et dix membres du personnel local travaillent dans les locaux de l'ancien bureau de coopération suisse à Kaboul, qui avait été fermé après la prise de pouvoir par les talibans il y a quatre ans.

La contribution de la Suisse met l'accent sur l'aide humanitaire, le soutien à la société civile afghane - en particulier aux femmes et aux filles - ainsi que sur la sécurité alimentaire dans les zones rurales. Les projets de la DDC sont réalisés en collaboration avec des ONG internationales et locales, le CICR, des organisations de l'ONU et la Banque mondiale, précise le DFAE.

/ATS