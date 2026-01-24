La Suisse se dégrade, prévient le président de l'UDC

La Suisse est en train de se dégrader, a insisté le président de l’UDC Marcel Dettling samedi devant les délégués réunis à Näfels (GL), dressant un bilan alarmiste à mi-législature. Son parti revient à la charge sur l’école publique qu'il juge en crise.

'Nous devons mettre un terme à cette dégradation et remettre la Suisse sur les rails', a lancé Marcel Dettling devant les délégués. Il a vivement critiqué le 'chaos de l'asile' qui a entraîné 'une explosion' des coûts et de la criminalité.

Le conseiller national schwyzois a aussi plaidé pour un retour aux valeurs traditionnelles suisses et chrétiennes. Il a fustigé une élite politique décadente, responsable selon lui du déclin de la Suisse et de la remise en cause de sa souveraineté face à l'UE et l'OTAN.

Le Schwyzois a encore déploré une 'misère éducative'. A Näfels, la détérioration de l'école publique est en point de mire: violence, échec des réformes, niveau en baisse. L'UDC reproche aux autres partis de minimiser ces problèmes et veut des solutions.

/ATS