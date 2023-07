La Suisse va verser 5,5 millions pour les écoles en Ukraine

La Suisse versera 5,5 millions de francs pour soutenir la restauration et l'aménagement d'une trentaine d'écoles en Ukraine. Cela devrait permettre à 15'000 écoliers l'accès à une éducation digne, annonce le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

L'agression militaire russe a durement touché le secteur de l'éducation en Ukraine. Des milliers d'écoles ont été détruites ou endommagées à travers le pays et de nombreux enseignants ont fui les zones de conflit, interrompant l'éducation de millions d'écoliers, rappelle lundi le DFAE dans un communiqué.

Face à cette situation, le conseiller fédéral Ignazio Cassis a décidé d'augmenter de 5,5 millions de francs le soutien de la Suisse au programme 'Decentralization for Improved Democratic Institutions (DECIDE)', afin de restaurer une trentaine d'écoles dans les régions directement touchées par les combats de Chernihiv, Odessa et Poltava.

Le projet prévoit l'installation de salles sécurisées à usage multiple, permettant un enseignement ininterrompu, y compris durant les alertes d'attaques aériennes. Il doit aussi permettre de soutenir techniquement et pédagogiquement l'éducation en ligne pour les enfants déplacés ou vivants dans des zones trop exposées aux combats, où l'enseignement présentiel est impossible.

Le projet est mis en œuvre en coopération étroite avec le Ministère de l'Education et de la Science en Ukraine, le Ministère des Communautés, des Territoires et du Développement des Infrastructures de l'Ukraine, et les administrations locales, précise le DFAE.

Ce soutien de la Suisse dans le domaine scolaire s'inscrit dans le cadre du plan d'aide à l'Ukraine de 140 millions de francs, annoncé par le Conseil fédéral en février et approuvé par le Parlement.

/ATS