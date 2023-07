La Suisse veut participer au bouclier antimissile européen

La Suisse veut participer au système européen de défense aérienne Sky Shield. La cheffe du Département fédéral de la défense (DDPS) Viola Amherd a signé vendredi à Berne une déclaration d'intention en ce sens avec ses homologues allemand et autrichien.

Cet engagement concerne l'acquisition commune d'un bouclier antimissile européen dans le cadre de l'initiative European Sky Shield. Dans le contexte de l'invasion russe de l'Ukraine, ce système doit contribuer à combler les lacunes dans le ciel européen. L'initiative a été lancée par l'Allemagne en août 2022.

Cette initiative a pour objectif de mieux coordonner et de regrouper les projets d’acquisition de matériel de défense aérienne en Europe afin d’obtenir des économies d’échelle, d’améliorer l’interopérabilité des systèmes et de permettre une coopération en matière d’instruction, d’entretien et de logistique.

L'European Sky Shield regroupe actuellement 17 pays, la plupart membres de l'OTAN. La Suisse en tant qu'Etat neutre a pu inscrire ses réserves dans une déclaration complémentaire.

