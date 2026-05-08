La Tessinoise Greta Gysin seule en lice pour présider le groupe des Vert-e-s

La conseillère nationale tessinoise Greta Gysin est en passe de devenir la nouvelle présidente ...
La Tessinoise Greta Gysin seule en lice pour présider le groupe des Vert-e-s

La Tessinoise Greta Gysin seule en lice pour présider le groupe des Vert-e-s

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

La conseillère nationale tessinoise Greta Gysin est en passe de devenir la nouvelle présidente du groupe parlementaire des Vert-e-s. A l'issue du délai de dépôt des candidatures pour succéder à la Bernoise Aline Trede, elle est la seule à s'être présentée.

Le délai courait jusqu'à hier, ont rappelé vendredi les Vert-e-s dans un communiqué. En l'absence d'autres candidatures, l'élection le 22 mai de la Tessinoise de 42 ans ne devrait être qu'une formalité.

Aline Trede quitte son poste après avoir été élue au gouvernement cantonal bernois en mars dernier. Avec l'arrivée de Greta Gysin, les deux postes de présidence au sein des Vert-e-s seraient occupées par des femmes latines. La Genevoise Lisa Mazzone est la présidente du parti au niveau national.

/ATS
 

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