La Verte Lisa Mazzone ne sera pas candidate au Conseil fédéral

La conseillère aux Etats Lisa Mazzone (Vert-e-s/GE) ne sera pas candidate pour son parti au Conseil fédéral. 'Ce n'est pas le bon moment' pour elle, indique-t-elle dans une interview publiée lundi sur le site du Temps.

La sénatrice a envie de poursuivre son travail à la Chambre des cantons, explique-t-elle. Si elle est réélue le 12 novembre, elle devrait occuper la présidence du Conseil des Etats à la fin de l’année prochaine. Ce sera pour elle 'une bonne opportunité pour rapprocher Genève de Berne et Berne de Genève', dit-elle.

Le Genevoise, qui se dit attachée à la représentativité des régions linguistiques, estime par ailleurs que le tour d’un représentant de Suise romande n’est pas venu.

Lisa Mazzone exige en revanche 'plus de diversité' au sein du Conseil fédéral. 'Une seule génération y est actuellement représentée, avec des membres qui ont tous plus ou moins 5 ans d’écart après le départ d’Alain Berset. De jeunes mères ou de jeunes pères devraient pouvoir y siéger', dit-elle. Et les grandes villes ne sont pas représentées. C’est une réalité qui a besoin d’une voix.

Les Vert-e-s ont décidé samedi de briguer un siège au Conseil fédéral. Ils vont présenter une candidature dirigée contre l'un des deux sièges PLR. Pour Lisa Mazzone, la formule magique est aujourd'hui 'définitivement enterrée'. Il faut profiter du renouvellement global du gouvernement pour la remettre à jour, 'car elle ne reflète pas la diversité des forces politiques'.

/ATS