La Ville de Genève prévoit un déficit de 62,1 millions en 2026

Pour la seconde année de suite, la Ville de Genève a établi un projet de budget déficitaire. Pour 2026, le déficit s'élève à 62,1 millions de francs. Deux baisses d'impôts impactent les ressources financières à hauteur de 58 millions.

'Les promesses faites dans le cadre des votations fiscales n'ont pas été tenues', a relevé mercredi devant les médias Alfonso Gomez, maire et grand argentier de la Ville de Genève. Votée en novembre, la baisse d'impôts sur le revenu des personnes physiques fait perdre 53 millions au chef-lieu du canton, et la loi sur les estimations fiscales de certains immeubles, 5 millions.

Ce projet de budget, le premier de la nouvelle législature, prévoit des charges de 1,4 milliard, en hausse de 1,2% principalement liée à la politique de la petite enfance. Mais la Ville de Genève craint que le canton n'impose de nouvelles charges aux communes pour un total de 110 millions. Par ailleurs, le projet de budget maintient les investissements à un niveau élevé de 180 millions de francs.

/ATS