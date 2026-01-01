La Ville de Moutier est jurassienne depuis minuit

La Ville de Moutier et ses 7300 habitants est officiellement entrée dans le canton du Jura mercredi à minuit. Massées devant l'Hôtel de Ville, des milliers de personnes ont laissé éclater leur joie à l'issue du décompte des secondes.

Une énorme clameur s'est élevée de la foule quand Moutier a rejoint le canton du Jura pour devenir la 51e commune jurassienne. 'On y est', a lancé le maire de la cité prévôtoise Marcel Winistoerfer sous les acclamations.

Brandissant des drapeaux jurassiens et tenant des torches, la foule a entonné la Rauracienne, l'hymne jurassien. La journée de jeudi a débuté par un show laser projeté sur la façade de l'Hôtel de Ville et par un feu d'artifice. Une partie des participants aux festivités a aussi scandé 'continuons le combat, ce n'est qu'un début'.

/ATS