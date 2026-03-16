La Ville de Vernier (GE) est à nouveau dotée d'un Conseil municipal

Privée de Conseil municipal depuis plus de neuf mois en raison d'une fraude électorale et de ...
La Ville de Vernier (GE) est à nouveau dotée d'un Conseil municipal

La Ville de Vernier (GE) est à nouveau dotée d'un Conseil municipal

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Privée de Conseil municipal depuis plus de neuf mois en raison d'une fraude électorale et de différents recours, la Ville de Vernier (GE) a finalement à nouveau un délibératif. Elus le 30 novembre dernier, les 37 conseillers municipaux ont prêté serment lundi soir.

Cette séance était uniquement consacrée à la prestation de serment, à l'élection du bureau et aux nominations des conseillers municipaux dans les diverses commissions. Le Conseil municipal débutera concrètement ses travaux le mardi 31 mars.

Les élus vont rapidement de pencher sur les projets d’investissement qui sont restés en suspens. Faute de budget 2026, la commune fonctionne actuellement sur la base des douzièmes provisoires, ce qui bloque certains projets. La deuxième plus grande ville du canton va aussi retrouver un espace de débat démocratique qui faisait défaut.

Cette prestation de serment ne met toutefois pas complètement fin aux incertitudes qui ont marqué les élections municipales à Vernier. Des recours au Tribunal fédéral ainsi qu'une procédure pénale sont toujours en cours.

/ATS
 

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