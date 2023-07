La barre des 30 degrés allègrement dépassée en Suisse

Les températures ont déjà dépassé les 30 degrés dans plusieurs endroits. Pour l'instant, c'est Bad Ragaz (SG) qui détient la palme avec 34 degrés mesurés en fin de matinée.

Coire (33,6 degrés) et Boltigen (BE, 32,5 degrés) complètent le podium, selon les données publiées sur le site de MétéoSuisse. En Suisse romande, ce sont Evionnaz (VS) et Sion qui arrivent en tête avec 32,4 degrés, suivis par Mathod (VD) et ses 31,9 degrés.

Selon MétéoSuisse, les températures devraient encore augmenter cet après-midi pour atteindre des valeurs comparables à celles de dimanche dernier, c'est-à-dire localement jusqu'à 36 degrés.

Des orages sont attendus en fin de journée. Ils devraient être plus violents que le 22 juin, selon Philippe Jeanneret, responsable météo à la RTS. MétéoSuisse a émis un avis de danger de degré 4 pour l'ensemble du pays, sauf le Tessin et une partie des Grisons, où le degré de danger est de niveau 3.

/ATS