La capacité motrice des enfants est aussi bonne qu'il y a 35 ans

Les capacités motrices des enfants et des adolescents sont restées majoritairement stables ces 35 dernières années en Suisse, selon les résultats d'une étude zurichoise. Ce constat étonne même les chercheurs.

Ce n'est que pour 'l'équilibre dynamique' que la situation a empiré pour les jeunes Helvètes de sept à 18 ans. Les participants au test ont ainsi par exemple plus de peine à sauter par-dessus une corde, et cela indépendamment de leur poids, révèle cette étude de l'Université et de l'hôpital universitaire pédiatrique de Zurich.

Pour cette étude, dont les résultats sont publiés dans la revue Frontiers Public Health, les chercheurs ont analysé les données de 1200 enfants et adolescents nés entre 1973 et 2009.

Les enfants d'aujourd'hui restent plus longtemps assis et bougent moins, a expliqué le responsable de l'étude, Oskar Jenni, de l'hôpital universitaire pédiatrique de Zurich à Keystone-ATS. Il n'est donc pas étonnant que leur motricité globale se détériore.

Pas d'amélioration de la motricité fine

M. Jenni est en revanche étonné que les enfants d'aujourd'hui aient obtenu les mêmes résultats que la génération de leurs parents pour les autres capacités motrices testées, eu égard aux importants changements sociaux et culturels et aux nouvelles technologies.

'Nous nous serions attendus à ce qu'ils aient une meilleure motricité fine, puisqu'ils réalisent souvent des mouvements des doigts et des mains avec des écrans et des souris d'ordinateurs', a-t-il expliqué.

Ce constat est difficile à expliquer. 'Il semble que l'humanité ait atteint son potentiel', estime M. Jenni. Le même phénomène s'observe dans d'autres domaines, comme celui de l'intelligence. Le nombre de points obtenus lors de tests de QI a ainsi augmenté jusque dans les années 1990. Depuis, on observe un ralentissement de cette croissance.

https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1095586

