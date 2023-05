La cause climatique ne justifie pas la commission de dégâts

La justice genevoise doit revoir la condamnation d'un militant climatique qui avait peint des mains rouges sur une banque lors d'une manifestation. Le Tribunal fédéral estime que l'atténuation de la peine accordée pour 'mobile honorable' n'est pas justifiée.

Les dégâts avaient été commis le 13 octobre 2018 lors d'une 'marche pour le climat'. Deux ans et demi plus tard, la Cour de justice genevoise avait infligé une amende de 100 francs au militant pour dommages à la propriété. Elle justifiait cette clémence par le mobile honorable du condamné qui aurait aussi agi dans un 'état de détresse profonde et de profond désarroi'.

Dans un arrêt publié mercredi. le Tribunal fédéral admet le recours du Ministère public, annule la condamnation et renvoie la cause à la Cour de justice. En substance, les juges admettent que les enjeux liés au réchauffement climatique sont une préoccupation respectable. Mais ce caractère respectable est à exclure en cas d'actions violentes entraînant des dégâts matériels ou un danger pour l'intégrité physique.

/ATS