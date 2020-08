La cohésion face au coronavirus au coeur des discours du 1er août

Les effets de la crise du coronavirus sur la cohésion de la Suisse ont été au centre des discours des conseillers fédéraux à l'occasion de la fête nationale. Les cinq ministres s'étant déplacés ont remercié la population pour son engagement.

La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga, était naturellement la plus présente samedi. Devant les quelque 150 personnes réunies à midi sur la prairie du Grütli, elle a rendu hommage à 'tous ceux qui ont fait en sorte que la Suisse n'arrête pas de fonctionner pendant la pandémie. La Suisse tient bon, solide et unie', a-t-elle souligné.

Pour cette fête en petit comité, la Bernoise a invité une femme et un homme de chaque canton ainsi que de la Cinquième Suisse. Chaque paire a reçu un petit pommier en cadeau. Ces 54 personnes ont toutes contribué à faire fonctionner la Suisse pendant la pandémie.

'Quand la situation l'exige, nous sommes plus que l'addition de 26 cantons et 8,5 millions d'habitants', a déclaré Simonetta Sommaruga dans son allocution à la radio et à la télévision. Cette dernière a par ailleurs reçu les félicitations du président américain Donald Trump, qui lui a souhaité, ainsi qu'au peuple suisse, 'paix et prospérité'.

La présidente de la Confédération devait ensuite rejoindre Lausanne en soirée pour s'adresser aux Romands depuis le parc de Montbenon. Il s'agit de la seule visite d'un conseiller fédéral en Suisse romande cette année.

Cohésion en temps de crise

A Schaffhouse, la ministre de la justice Karin-Keller-Sutter a loué la concordance et la capacité de compromis de la Suisse dans la gestion des crises majeures, comme celle du coronavirus.

Cette cohésion a été selon elle clairement démontrée ces derniers mois lorsque la population de cantons comme celui de Schaffhouse s'est montrée solidaire avec les mesures contraignantes prises pour protéger l'ensemble de la population, alors même que le canton était nettement moins touché que le Tessin ou la Suisse romande.

La crise montre à quel point les sociétés actuelles sont fragiles, a déclaré Alain Berset dans son discours à Bellinzone en soirée. 'Mais elle prouve aussi que nous sommes résistants'. Le Tessin, en particulier, a démontré de manière impressionnante à quel point il constitue une communauté soudée et solidaire. La cohésion des différentes régions du pays est également forte, a relevé le conseiller fédéral.

Le virus est toujours là, a rappelé le ministre de la santé, qui a exhorté la population à ne pas se relâcher face à la hausse des cas de coronavirus. 'C'est une période d'attente, d'espoir et de peur.' La Suisse en général épargnée ne l'est pas avec le coronavirus, a-t-il souligné.

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis s'était déjà rendu au Tessin vendredi. Il a rendu visite à 400 adolescents dans le camp d'été du Centre sportif national de la jeunesse à Tenero.

Brunch à la ferme

Le ministre de l'Economie Guy Parmelin a aussi sillonné la Suisse samedi. Le matin, il a participé à un brunch à la ferme à Coire en compagnie d'une délégation de l'Union suisse des paysans. Dans 150 fermes, la population a pu profiter de l'occasion pour se régaler lors de l'un des brunchs traditionnels.

Dans la soirée, le Vaudois s'est ensuite rendu dans le hameau de Cavaione, sur la commune de Brusio (GR), dernière région de Suisse à être entrée dans la Confédération en 1874. Dans son discours, M. Parmelin a insisté sur l'importance de la confiance comme ciment des institutions suisses. Il a aussi rappelé la mobilisation sans précédent de la Suisse face à la pandémie et a appelé à une pensée pour les victimes.

Initiatives orginales

En raison du coronavirus, la plupart des grandes villes ont renoncé cette année aux célébrations du 1er août et aux feux d'artifice. La ministre de la Défense Viola Amherd n'a ainsi pas pu se rendre en ville de Lucerne en raison de l'annulation des festivités.

Certaines communes ont toutefois fait preuve d'originalité. A La Chaux-de-Fonds (NE), par exemple, l'hymne national a été joué à bord d'un petit train touristique et des habitations ont été ornées de plus de 2300 drapeaux.

Un concert de jodel s'est tenu dans la collégiale de Berne, devant un public masqué. Au Säntis, un immense drapeau suisse a été déployé, comme chaque année. Dans la nuit de vendredi à samedi, la commune valaisanne d'Evolène a illuminé d'un spectacle pyrotechnique les montagnes qui surplombent la région. Enfin, une trentaine de feux ont été allumés dans la région d'Adelboden (BE).

/ATS