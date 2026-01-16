La communauté juive de la ville de Zurich se dote d'un nouvel érouv

La communauté juive de la ville de Zurich dispose désormais d'un nouvel érouv, limite rituelle dans l'espace public. Dans le domaine ainsi délimité, des activités interdites pendant le sabbat en vertu de la foi juive sont possibles.

Le réseau d'environ 18 kilomètres de l'érouv zurichois relie plusieurs quartiers de la ville - dont Wiedikon, Enge et Wollishofen - en un espace commun, explique vendredi les responsables du projet dans un communiqué. Soutenu par les représentants des communautés juives de Zurich, il a été mis en œuvre, après plusieurs années de planification, en coordination avec la municipalité.

La ville des bords de la Limmat comptait déjà un discret érouv autour de la synagogue de la Freigutstrasse, depuis le milieu des années 1990, consistant en deux fils tendus dans les airs. Désormais, la plus grande ville du pays rejoint les rangs d'autres métropoles telles que Londres, Amsterdam, Vienne Anvers ou New York.

Pour la Municipalité, l'érouv 'est un signe de la diversité vécue dans notre ville'. Le financement du projet a été entièrement assuré par la communauté juive et des dons privés, selon le communiqué. La demande de permis de construire avait été déposée en 2022.

Lignes de tramways et fils de nylon

L'érouv zurichois englobe désormais près de 14 kilomètres carrés et longe des structures existantes telles que des lignes de tramway, des murs ou des clôtures. Il est complété par endroits par de petits éléments structurels tels que de simples poteaux et un fin cordon en nylon à peine visible.

Le parcours comprend plus d'une centaine de points individuels, et les ajouts ont été intégrés de manière à ne pas modifier le paysage urbain, selon les responsables. Chaque semaine, avant le sabbat, une équipe contrôle l'état de l'installation afin de réparer d'éventuels dommages.

Dans l'érouv, qui élargit en quelque sorte l'espace privé à l'espace public, les règles applicables pendant le jour de repos sont assouplies. Les juifs orthodoxes pourront désormais y utiliser poussettes ou fauteuils roulants ou encore y transporter des objets du quotidien tels que clés, nourriture ou livre de prières, des activités sinon interdites pendant le sabbat.

/ATS