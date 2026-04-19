La coprésidente du PS, Mattea Meyer, de retour au Palais fédéral

Après une pause, Matthea Meyer reprend ses fonctions au Conseil national en tant que coprésidente du PS suisse. Elle participera à la session extraordinaire prévue à fin avril, a-t-elle indiqué aux journaux de Tamedia.

'Je suis pleine d'énergie et de joie pour mon engagement politique', a déclaré la conseillère nationale zurichoise dans une interview publiée lundi. Ces derniers mois, il y a eu des moments où elle ignorait si elle reviendrait un jour au Palais fédéral. 'C'est d'autant plus agréable d'être de retour aujourd'hui.'

A la fin novembre 2025, Mme Meyer avait évoqué sur Instagram un 'grand épuisement'. Elle explique dans l'interview avoir tiré le frein d’urgence. 'Avec le recul, je dois admettre qu’il était sans doute déjà trop tard.'

Pendant son arrêt maladie à 100 %, elle a bénéficié d’une aide professionnelle. Elle souligne également le soutien de son entourage et de son parti.

/ATS