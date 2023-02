La cuisine grisonne à l'honneur de la 3e Emna rumantscha

La troisième édition de la Semaine internationale de la langue romanche, Emna rumantscha, a débuté lundi. Le programme comprend un atelier de cuisine à Berne, une soirée thématique à Londres et des cours de langue à New York.

L'atelier de cuisine à Berne s'est déroulé en présence du conseiller fédéral Ignazio Cassis, du président du Conseil national Martin Cardinas et du conseiller d'Etat grison Jon Domenic Parolini. Le chef du département fédéral des affaires étrangères a mis son tablier de cuisine et a participé à la préparation d'un plat grison.

Des représentants des ambassades de Suisse en Italie, en France, en Belgique et au Royaume-Uni, ainsi que des ambassades d'Espagne et d'Autriche en Suisse ont également participé à cet atelier de cuisine sous la conduite du chef grison Andreas Baselgia. L'objectif est d'apprendre à mieux connaître la culture romanche et de transmettre ces connaissances au sein de leurs représentations, a indiqué lundi le DFAE.

'En 2022, les élèves des écoles de Savognin et Scuol que j'ai rencontrés à Berne ont partagé avec moi de nombreuses idées pour promouvoir leur langue et leur culture', a déclaré Ignazio Cassis, cité dans le communiqué du DFAE. Ce sont ces jeunes grisons qui ont suggéré l'idée d'atelier de cuisine.

'Soirée romanche' à New York

L'ambassade de Suisse à Londres organisera le 27 février une 'soirée romanche' à l'occasion de la semaine galloise (Wales Week). L'objectif est de mettre en évidence le lien entre la pluralité suisse et la préservation du patrimoine culturel gallois au Royaume-Uni.

Le Consulat général de Suisse organise de son côté le tout premier cours de romanche à New York. Le cours animé par Chasper Pult doit permettre de se familiariser avec la langue romanche tout en dégustant quelques spécialités suisses.

L'Emna Rumantscha est une initiative du DFAE en collaboration avec le canton des Grisons et la Lia rumantscha. Comme la Semaine de la langue italienne, la Semaine de la francophonie et la Semaine de la langue allemande, l'Emna Rumatsch vise à souligner l'importance du plurilinguisme pour la cohésion nationale et l'ouverture vers l'extérieur.

/ATS