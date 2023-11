La détresse psychologique a augmenté, spécialement chez les jeunes

La détresse psychologique a augmenté en 2022, spécialement chez les jeunes. Plus de 80% des habitants s'estiment en bonne santé et heureux, même si plus d'un tiers de la population souffre d'un problème de santé de longue durée, selon la plus grande étude sur la santé.

Les personnes souffrant de détresse psychologique sont globalement plus nombreuses qu'en 2017, passant de 15 à 18%, révèle l''Enquête suisse sur la santé 2022' publiée vendredi par l'Office fédérale de la statistique. Les jeunes femmes sont spécialement touchées (29%).

Les données, récoltées auprès d'environ 22'000 sondés, indiquent aussi que la part des fumeurs a 'significativement' baissé pour atteindre 24% (27% en 2017). La consommation d'alcool a été divisée par deux depuis 1992 et les habitudes ont changé: les gens boivent moins, mais de plus grandes quantités en une fois.

Il s'agit de la septième enquête depuis 1992. Réalisée tous les cinq ans, elle permet d'analyser l’état de santé et les comportements de la population ainsi que l'utilisation des services de santé.

/ATS