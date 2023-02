La diversité fait force de la Suisse, dit l'ambassadrice d'Ukraine

La Suisse a servi de modèle à la campagne électorale du président ukrainien Volodymyr Zelensky, indique l'ambassadrice d'Ukraine en Suisse, Iryna Venediktova. 'Le monde entier devrait ressembler à la Suisse', lance-t-elle.

Mme Venediktova déclare dans un entretien diffusé lundi par la Neue Zuercher Zeitung qu'elle a écrit le programme de la campagne de M. Zelensky, qui a remporté le second tour de la présidentielle ukrainienne de 2019 avec 73,2% des voix. La diversité des langues, des cultures et des religions fait la force de la Suisse ajoute-t-elle.

L'Ukraine n'est pas moins diverse que la Suisse, note l'ambassadrice, soulignant que la guerre a soudé l'Ukraine en une seule nation. La Suisse, poursuit-elle, a réussi à construire un État idéal au cours de l'histoire, avec une 'démocratie directe, la décentralisation, une gestion intelligente de l'État'.

Le fait que le Conseil fédéral ait insisté sur la base juridique lors de la confiscation de fonds russes n'est pas une attitude contre l'Ukraine, estime Mme Venediktova. 'Les systèmes oligarchiques doivent être combattus non seulement en Russie, mais aussi en Ukraine et dans d'autres pays'.

Mme Venediktova avait été démise de ses fonctions de procureure générale d'Ukraine l'été dernier. L'entourage du président lui avait reproché un manque de professionnalisme. Peu de temps après, elle avait été nommée ambassadrice d'Ukraine à Berne. 'Une personne qui travaille pour l'Etat et dont la réputation est mise en cause n'est jamais nommée pour parler au nom du président et de l'Etat', explique-t-elle dans la NZZ.

