La formation professionnelle reste loin devant le gymnase en Suisse

La grande majorité des jeunes en Suisse trouvent un débouché qui leur convient après l'école obligatoire, révèle le dernier baromètre des transitions de l'institut gfs.bern. La formation professionnelle reste la voie la plus prisée: elle attire 45% des jeunes.

Sur ces 45% de jeunes ayant opté pour une formation professionnelle initiale au sortir de l'école, 62% sont des garçons et 38% des filles, une proportion stable, selon l'étude mandatée par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) et publiée jeudi,

Les jeunes s'étant lancés dans une formation générale (maturité gymnasiale ou école de culture générale) ne sont 'que' 32%, une proportion en baisse ces dernières années. En 2020, ils étaient 41%.

Un grand écart apparaît entre les régions: les alémaniques sont 21% à aller au gymnase (lycée/collège) ou dans une école de culture générale, contre 51% des jeunes Romands et 58% au Tessin.

Enfin, 21% des jeunes ont choisi une solution intermédiaire (offre transitoire ou année intermédiaire).

