La gendarmerie vaudoise teste le taser

La police cantonale vaudoise va tester l'utilisation de taser au sein de sa gendarmerie mobile. Cette arme, uniquement employée jusqu'ici par le groupe d'intervention vaudois (DARD), pourrait ensuite être utilisée à plus large échelle.

La phase pilote démarre en juin et s'étalera sur six mois. Durant cette période, quarante membres de la gendarmerie mobile, à savoir les agents qui interviennent en première ligne, seront formés et équipés avec le taser 10.

Il s'agit du dernier modèle 'du dispositif incapacitant à impulsion électrique (DI)', indique vendredi la police vaudoise dans son communiqué. Ce modèle, qui dispose de dix sondes individuelles, bénéficie de 'nouvelles fonctionnalités' qui le rendent 'beaucoup plus précis et efficace.'

Plusieurs polices cantonales et communales utilisent déjà le taser pour les interventions en première ligne, dont les polices cantonales jurassienne, bernoise, bâloises, saint-galloise, zurichoise ou argovienne.

