La hotline de traçage du canton du Jura surchargée

La cellule de traçage du canton de Jura est surchargée. Elle a déjà notifié une mise en quarantaine à plus de 700 personnes et conseille à celles qui ont fréquenté certains établissements durant certaines heures le week-end dernier d'en faire de même.

Le fait que plusieurs cas positifs ont fréquenté plusieurs établissements publics durant le week-end dernier complique grandement le travail des équipes de traçage, explique le canton jeudi dans un communiqué. Des difficultés rencontrées lors de la récolte des listes de traçage compliquent le travail des équipes, surtout que certaines listes récoltées présentaient des lacunes. Un établissement de Delémont a d'ailleurs dû fermer.

Comme la cellule de traçage ne parvient à tenir la cadence, elle conseille aux personnes ayant fréquenté huit bars et discothèques dans la vallée de Delémont et en Ajoie durant certaines heures le week-end dernier de se mettre en quarantaine en attendant un appel de la hotline. Les médias régionaux ont publié la liste des établissements et les périodes concernées.

/ATS