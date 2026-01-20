La moitié des communes suisses misent sur les réseaux sociaux

Les autorités en Suisse communiquent de plus en plus via les réseaux sociaux: près de la moitié des communes utilisent au moins un canal. Cela représente une hausse de 13% par rapport à l'année précédente. Tiktok et Youtube sont pris en compte pour la première fois.

Selon une étude publiée mardi par l'agence de communication Gromann Partner, près de 50% des communes suisses disposent d'au moins un canal de médias sociaux. L'enquête 2026 a porté sur 2121 villes et communes du pays.

L'année dernière, ce taux était de 36,4 %, et celle d'avant, en 2024, il ne dépassait pas 30%. L'agence de communication conclut à un renversement de tendance: les réseaux sociaux ne sont plus l'exception, mais deviennent de plus en plus le standard.

Facebook reste le réseau le plus répandu parmi les autorités. Selon l'enquête, près d'un tiers des communes disposent d'un profil sur cette plateforme. Instagram et la plateforme professionnelle Linkedin occupent respectivement la deuxième et la troisième place.

Différences culturelles

Alors que la région de langue romanche a particulièrement progressé sur Facebook et Instagram, la présence sur Linkedin augmente surtout dans les communes de Suisse alémanique et romande, constate Gromann Partner.

Il existe également des différences entre les villes et les campagnes. Les communes centrales ont tendance à être plus actives sur les réseaux sociaux que celles situées en périphérie. Les communes rurales et périphériques comptent quant à elles un nombre particulièrement élevé d'abonnés par rapport à leur population.

Selon l'étude, la plateforme de vidéos courtes Tiktok, particulièrement appréciée des jeunes, ne joue pratiquement aucun rôle dans toutes les régions. Seules 2% des communes y disposent d'un compte. De manière générale, la ville de Thoune (BE) possède de loin la plus grande communauté, avec plus de 9000 abonnés.

/ATS