La montagne est toujours en mouvement au-dessus de Blatten VS

Un mouvement de débris était toujours visible samedi matin sur la montagne au-dessus du village de Blatten, dans le Lötschental valaisan. De petits éboulements se produisaient régulièrement. Les débris ne sont toutefois pas descendus jusqu'à la vallée.

Il n'y a pas de changement significatif par rapport à vendredi, a déclaré Matthias Ebener, de l'état-major de conduite régional, à l'agence de presse Keystone-ATS. De petites quantités de débris continuent de se détacher et le glacier Birch reste en mouvement.

Vendredi, le mouvement du glacier était d'environ deux mètres à deux mètres et demi par jour. Un cône d'éboulis s'est accumulé sur le glacier ces derniers jours. Selon une estimation, trois millions de mètres cubes de débris se trouvent sur la masse de glace, a déclaré M. Ebener.

Effondrement du glacier, le 'pire danger'

L'impact du poids des gravats sur le glacier reste incertain. Matthias Ebener a décrit deux scénarios. Dans l'un, le poids pourrait pousser le glacier vers l'avant et provoquer de petites ruptures de glace sur son front.

Dans le second scénario, le 'pire', le glacier pourrait se briser en raison du poids des éboulis, les débris et la glace dévalant alors ensemble la montagne.

Village évacué lundi

Plus haut, une partie du Petit Nesthorn menace de se détacher et de tomber dans la vallée. Le glacier Birch se trouve entre le Nesthorn et le village.

Des sentiers de randonnée ont été fermés depuis samedi dernier en raison d'une coulée de boue. Le village de Blatten a été entièrement évacué lundi. Environ 300 personnes ont dû quitter leurs maisons.

/ATS