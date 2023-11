La montée des eaux de l'Arve met Genève sens dessus dessous

L'Arve, une rivière qui traverse Genève et se jette dans le Rhône, connaît mercredi matin son plus fort débit jamais enregistré. 'Nous avons dépassé les 1000 m3 par seconde', relève le lieutenant Nicolas Millot, porte-parole du Service d'incendie et de secours (SIS).

Une crue centennale qui a conduit les autorités à interdire l'accès à cinq ponts sur les huit qui enjambent la rivière dans le canton de Genève. Des fermetures qui entraînent d'importantes perturbations de la circulation. Les transports publics sont également impactés, les trams ne pouvant plus passer d'une rive à l'autre.

Mercredi matin, aucun dégât significatif n'avait été enregistré. Une centaine de pompiers sont mobilisés, prêts à intervenir en cas de débordement du cours d'eau. A certains endroits critiques, là où l'Arve affleure à quelques centimètres du trottoir, des boudins ont été posés, ainsi que des planches le long des balustrades.

Les ponts ne devraient pas être rouverts avant midi, indique le porte-parole de la police genevoise Alexandre Brahier.

