La neige fraîche entraîne par endroits un danger marqué d'avalanche

Après des températures exceptionnellement douces pour la saison, 20 à 30 cm de neige fraîche sont tombés au cours des dernières 24 heures, surtout dans l'ouest des Alpes. De nouvelles chutes de neige sont attendues dans les prochains jours.

Il a neigé surtout au-dessus de 1600 mètres, a indiqué lundi MétéoSuisse. Mais la limite des chutes de neige est parfois descendue à 1400 mètres à certains endroits dans la nuit de dimanche à lundi.

Dans le Chablais, les Alpes vaudoises ainsi que dans l'ouest et le nord du Bas-Valais, on a enregistré de 30 à 50 cm de neige. Il y en a eu de 20 à 30 cm notamment dans l'ouest du Jura, dans les Alpes fribourgeoises, dans l'ouest de l'Oberland bernois, sur la crête nord des Alpes du Wildstrubel jusqu'à la Reuss, dans le reste du Bas-Valais et dans les Grisons, du Val Bregaglia jusqu'à Poschiavo.

Danger d'avalanche localement marqué

Cette neige fraîche et le vent fort donnent naissance à d'importantes accumulations de neige soufflée, surtout dans l'ouest, selon le dernier bulletin de l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF). La neige fraîche et la neige soufflée se superposent pour former un manteau neigeux instable et exceptionnellement mince pour la saison.

Selon le SLF, le manteau neigeux plus ancien a aussi été rendu instable par la chaleur, la pluie et le regel. Localement, en particulier dans le Chablais et dans le Bas-Valais, certains adeptes de sports d'hiver pourraient facilement déclencher des avalanches. Il faut également s'attendre à davantage d'avalanches spontanées. Les randonnées doivent être évaluées avec expérience, met en garde le SLF.

Le danger d'avalanche devrait encore augmenter étant donné que de nouvelles précipitations sont prévues dans la nuit de lundi à mardi. La neige est attendue dans les régions allant de l'est de l'Oberland bernois jusqu'aux Alpes glaronnaises et au nord des Grisons, où l'on devrait encore enregistrer de 20 à 40 cm de neige.

