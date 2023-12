La plaquette du carnaval de Bâle 2024 fait un clin d'oeil au zoo

La plaquette du carnaval de Bâle 2024, présentée jeudi, fait un clin d'oeil au zoo de la ville rhénane à l'occasion de son 150e anniversaire. Avec pour thème 'libre comme un oiseau', elle montre un oiseau jouant du piccolo dans une cage ouverte.

Le projet, signé de Guido Happle, rend ainsi hommage à deux grandes institutions de la ville, a indiqué Mathias Brenneis, membre du comité du carnaval. La plaquette se décline en cuivre, argent et plaqué or. Pour la variante dorée, l'oiseau est flanqué d'un éléphant jouant du tambour et d'un singe jouant de la trompette.

Le carnaval innove en outre avec des pin's. Trois modèles seront en vente le 6 janvier. L'un représente un pingouin qui chante un verset de carnaval, un autre un lion qui distribue des oranges et des mimosas et le troisième une girafe à la grosse caisse.

Le pin's coûte 10 francs, dont un franc est reversé au zoo. Les plaquettes sont elles toujours à 10 francs pour la version cuivrée, 20 francs pour la version argentée et 50 francs pour la version dorée. Il y a aussi des bijoux de plus grande valeur.

Après 2016 et 2017, c'est la troisième fois que le graphiste bâlois Guido Happle est choisi pour la plaquette de carnaval. Son projet est l'une des 106 propositions qui ont été évaluées.

/ATS