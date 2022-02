La plus vieille ourse à lunettes d'Europe fête ses 30 ans à Zurich

L'ourse à lunettes Sisa, qui vit au zoo de Zurich, a fêté lundi son 30e anniversaire. Elle est la plus vieille représentante de son espèce en Europe.

Sisa commence à montrer son âge, a indiqué lundi le zoo de Zurich. Le matin, elle aime rester un peu plus longtemps à l'intérieur lorsqu'il fait froid dehors et elle se déplace plus lentement que ses congénères.

Bien que les ours à lunettes ne soient pas particulièrement sociables, Sisa vit paisiblement avec sa famille et ses deux petites-filles. En revanche, elle s'entend moins bien avec le mâle Apu.

Les ours à lunettes sont l'une des huit espèces d'ours dans le monde et la seule espèce d'Amérique du Sud. Ils vivent dans les Andes, de préférence dans les forêts humides, jusqu'à 4700 mètres d'altitude. Le zoo de Zurich possède des ours à lunettes depuis 1976 et 14 y sont nés.

/ATS