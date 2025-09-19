La police fédérale doit bénéficier de plus de personnel

Les effectifs actuels de la Police judiciaire fédérale (PJF) ne lui permettent pas d’accomplir ...
La police fédérale doit bénéficier de plus de personnel

La police fédérale doit bénéficier de plus de personnel

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Les effectifs actuels de la Police judiciaire fédérale (PJF) ne lui permettent pas d’accomplir pleinement ses mandats d’enquête. Le Conseil fédéral veut donc renforcer les effectifs.

Le manque de personnel de la PJF a des conséquences sur la sécurité intérieure de la Suisse. Il entraîne des retards dans les procédures pénales, voire l'impossibilité de les ouvrir.

Le Conseil national a déjà réagi. Il a adopté cette semaine une motion demandant de doubler l'effectif de fedpol de 100 à 200 postes d'ici 2035. Le crime organisé et la criminalité numérique sont en pleine expansion, la menace terroriste reste élevée.

Les effectifs actuels de fedpol pour y faire face sont insuffisants. Certaines enquêtes sont abandonnées. Un étoffement est donc indispensable pour assurer la sécurité dans notre pays, avait alors souligné Jacqueline de Quattro (PLR/VD).

Le Contrôle fédéral des finances avait déjà relevé le manque de personnel affecté aux enquêtes au sein de la PJF. Celle-ci est notamment chargée de mener des investigations pour le compte du Ministère public de la Confédération (MPC) dans les domaines du terrorisme, de la criminalité organisée, de la criminalité économique et de la cybercriminalité.

MROS surchargé

Dans un rapport publié vendredi, le Conseil fédéral note également que le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) n'est pas suffisamment doté. Cette entité de fedpol joue un rôle clé dans la lutte contre la criminalité organisée et la protection de l'intégrité de la place financière suisse.

Face au triplement des communications de soupçons au cours des cinq dernières années, le MROS a déjà pris des mesures. Mais seule une hausse des effectifs permettra de faire face à un accroissement supplémentaire des annonces.

A la demande du Conseil fédéral, fedpol doit trouver de nouveaux modèles de financement pour le MROS. L'instauration d'un système d'émoluments notamment permettrait de doter le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de moyens supplémentaires. Les finances de la Confédération ne permettent pas d'augmenter le financement.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'association de soutien à Pierre Maudet sanctionnée

L'association de soutien à Pierre Maudet sanctionnée

Suisse    Actualisé le 19.09.2025 - 12:03

L'Université de Berne va réduire son budget de 15 millions par an

L'Université de Berne va réduire son budget de 15 millions par an

Suisse    Actualisé le 19.09.2025 - 11:57

La police fédérale doit bénéficier de plus de personnel

La police fédérale doit bénéficier de plus de personnel

Suisse    Actualisé le 19.09.2025 - 11:51

L'enseignement des langues nationales doit être encadré

L'enseignement des langues nationales doit être encadré

Suisse    Actualisé le 19.09.2025 - 10:39

Articles les plus lus

L'enseignement des langues nationales doit être encadré

L'enseignement des langues nationales doit être encadré

Suisse    Actualisé le 19.09.2025 - 10:39

L'enseignement des langues nationales doit être encadré

L'enseignement des langues nationales doit être encadré

Suisse    Actualisé le 19.09.2025 - 10:41

La police fédérale doit bénéficier de plus de personnel

La police fédérale doit bénéficier de plus de personnel

Suisse    Actualisé le 19.09.2025 - 11:51

La police fédérale doit bénéficier de plus de personnel

La police fédérale doit bénéficier de plus de personnel

Suisse    Actualisé le 19.09.2025 - 11:53

L'enseignement des langues nationales doit être encadré

L'enseignement des langues nationales doit être encadré

Suisse    Actualisé le 19.09.2025 - 10:29

L'enseignement des langues nationales doit être encadré

L'enseignement des langues nationales doit être encadré

Suisse    Actualisé le 19.09.2025 - 10:39

L'enseignement des langues nationales doit être encadré

L'enseignement des langues nationales doit être encadré

Suisse    Actualisé le 19.09.2025 - 10:41

La police fédérale doit bénéficier de plus de personnel

La police fédérale doit bénéficier de plus de personnel

Suisse    Actualisé le 19.09.2025 - 11:53

Rente mensuelle de 30 ans décrochée à l'Eurodreams

Rente mensuelle de 30 ans décrochée à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 18.09.2025 - 21:37

Un automobiliste de 19 ans renverse deux personnes à Glattbrugg ZH

Un automobiliste de 19 ans renverse deux personnes à Glattbrugg ZH

Suisse    Actualisé le 19.09.2025 - 06:23

L'enseignement des langues nationales doit être encadré

L'enseignement des langues nationales doit être encadré

Suisse    Actualisé le 19.09.2025 - 10:29

L'enseignement des langues nationales doit être encadré

L'enseignement des langues nationales doit être encadré

Suisse    Actualisé le 19.09.2025 - 10:41