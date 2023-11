La police vaudoise a saisi plus de 650 kg de cannabis

La police vaudoise a réalisé l'une des plus importantes saisies de son histoire en matière de stupéfiants. Elle a mis la main sur plus de 650 kg de produits cannabiques lors d'opérations menées mi-août à Lonay (VD) et Plan-les-Ouates (GE).

En tout, 650,7 kg de produits cannabiques - dont 609,2 kg rien qu'à Lonay - ont été saisis, de même que 1,3 kg de cocaïne et 21,5 grammes de MDMA (ecstasy), annonce vendredi la police vaudoise dans un communiqué. La valeur de ces produits est estimée à 5,4 millions de francs.

A Lonay, ce sont également plus de 10'000 plants de marijuana qui ont été découverts et détruits, ainsi qu'un très important matériel de culture.

'Sans aucune hésitation, il s'agit de l'une des plus importantes saisies réalisées dans le canton', a relevé Vincent Derouand, porte-parole du Ministère public vaudois, contacté par Keystone-ATS.

/ATS