La population prend le coronavirus plus au sérieux

De plus en plus de Suisses prennent le risque d'infection au Covid-19 au sérieux. Les effets sur l'économie et la population se font aussi ressentir, selon un sondage.

Selon les chiffres publiés lundi par Gallup Suisse, 61% des Suisses ont peur de s'infecter ou qu'un membre de leur famille s'infecte. A mi-mars, ce chiffre n'était que de 48%. Pour seulement 27% de la population, le risque présenté par le virus est exagéré, contre 53% en mars.

Quelque 30% estiment que le pire est à venir. Pour près d'une personne sur deux, la situation restera telle qu'elle est actuellement. Un quart pense que le pic est franchi.

La population a confiance dans les mesures prises par le Conseil fédéral. Selon 72%, le gouvernement a bien agi. 86% ont répondu qu'ils étaient prêts à accepter des restrictions aux libertés si elles contribuent à freiner l'épidémie (72% en mars).

Conséquences professionnelles

Selon l'enquête, un Suisse sur trois est touché sur le plan professionnel. Trois pourcents déclarent avoir perdu leur emploi, 17% travaillent à temps partiel, tandis que que 15% ne travaillent plus, mais seulement de manière provisoire.

L'impact financier de la crise est déjà perceptible dans de nombreux portemonnaies: 14% des personnes interrogées ont déclaré avoir perdu une partie importante de leurs revenus.

Gallup a également voulu savoir comment les participants à l'enquête estimaient la situation politique mondiale après la crise. L'optimisme prédomine dans les réponses: 56% supposent que le monde sera tel qu'il était avant la crise, un tiers s'attend à une situation complètement nouvelle,sans préciser dans quel sens.

En termes de relations entre les grandes puissances, 36% pensent qu'il y aura moins de confrontation, tandis que 38% s'attendent à ce que la politique mondiale devienne plus conflictuelle qu'auparavant.

L'analyse a été réalisée dans le cadre de l'assocition Gallup International. Vingt pays y ont participé et 20'000 personnes ont été interrogées, dont 1000 en Suisse.

/ATS