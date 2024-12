La présidente de la Conféfération Karin Keller-Sutter fêtée à Wil

Le canton de St-Gall et la ville de Wil (SG) ont fêté jeudi l'élection de Karin Keller-Sutter à la présidence de la Confédération. La conseillère fédérale est arrivée dans sa ville natale à bord d'un train spécial. Les autorités lui ont déroulé le tapis rouge.

La ministre des finances s'est rendue en Suisse orientale accompagnée d'une importante délégation. Karin Keller-Sutter succédera à la Valaisanne Viola Amherd à la présidence de la Confédération.

Des écoliers, les tambours de la ville et un groupe folklorique ont accompagné Karin Keller-Sutter dans les rues de Wil. En plus des discours de la présidente du gouvernement st-gallois Susanne Hartmann et de la conseillère fédérale Viola Amherd, une prestation du chanteur du Toggenburg Remo Forrer sont au programme de la fête.

Karin Keller-Sutter a été élue présidente de la Confédération par les Chambres fédérales le 11 décembre. La dernière présidence st-galloise de la Confédération remonte à Kurt Furgler, il y a 40 ans.

/ATS