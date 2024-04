La quantité de procédures judiciaires ne cesse d'augmenter à Genève

La justice genevoise croûle sous le travail. En 2023, le nombre de procédures traitées a augmenté de 4,2% par rapport à l'exercice précédent, pour avoisiner 110'000. Un poids de plus en plus lourd pèse notamment sur le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

Il existe aujourd'hui un fort besoin de protection, a constaté devant les médias le procureur général du canton de Genève Olivier Jornot. Ce mouvement de fond est lié au vieillissement de la population, avec des aînés de plus en plus nombreux à devoir être protégés.

Toujours dans le domaine de la justice civile, la pression a aussi augmenté à propos des contentieux en matière de baux et loyers. Ce regain d'activité est dû aux hausses de loyers annoncées ces derniers temps. Plus de la moitié des contentieux trouvent une solution à travers la conciliation.

/ATS