La région entre Diepoldsau et le lac de Constance inondée

Le Rhin, grossi par les précipitations de ces derniers jours, a débordé lundi entre Diepoldsau (SG) et le lac de Constance. La région est partiellement inondée, mais aucun dégât n'a été constaté pour le moment, selon l'organisation Internationale Rheinregulierung.

'Nous attendons le pic de la crue vers 20h00', a précisé un porte-parole de l'organisation de régulation du fleuve entre la Suisse et l'Autriche, interrogé par l'agence de presse Keystone-ATS.

Le niveau du Rhin a également grossi plus en amont, à Domat-Ems (GR), a déclaré SRF Meteo dans un communiqué. Il se situait tôt lundi matin au niveau d'alerte 3, soit un danger important.

80 mm de pluie attendus

Une limite des chutes de neige située à plus de 3000 mètres est en cause, selon SRF Meteo. Pratiquement toutes les précipitations du week-end se sont écoulées dans les cours d'eau.

De fortes averses sont encore prévues lundi dans le centre et l'est de la Suisse. Jusqu'à 80 millimètres de pluie sont attendus d'ici à minuit dans l'ouest du Tessin, dans le sud du Valais et à Goms (VS) dans la vallée de Conches. La limite des chutes de neige va cependant s'abaisser entre 2000 et 2500 mètres d'altitude.

Au Tessin, où il est tombé jusqu'à 360 mm de pluie par endroits entre samedi matin et lundi matin, les précipitations devraient cesser en grande partie en soirée. Il pleuvra encore mardi au nord des Alpes.

