La saison des pollens va bientôt démarrer en Suisse

La saison pollinique est sur le point de commencer en Suisse. Dès que le soleil retrouvera sa place dans le ciel et que les températures dépasseront les cinq degrés, le pollen commencera à voler dans les jours qui suivront.

Les personnes allergiques au pollen devraient déjà prendre leurs médicaments et surveiller avec attention la situation, a annoncé lundi le Centre d'allergie Suisse.

Dès décembre, les premiers pollens de noisetier ont été mesurés de manière isolée et locale. Actuellement, la concentration de pollen augmente et selon le Centre d'allergie, les personnes allergiques au noisetier devraient particulièrement ressentir cette augmentation au Tessin et, de plus en plus, sur le Plateau.

'Le froid et la pluie freinent actuellement la dispersion du pollen, mais dès que le temps se radoucira, la concentration augmentera rapidement, en particulier les après-midis ensoleillés', a déclaré Roxane Guillod, experte du Centre d'allergie, à Keystone-ATS. L'aulne a également déjà commencé à fleurir.

'Nouvelle norme'

Dans certaines villes, des aulnes pourpres ont été plantés ces dernières années en plus des espèces locales d'aulnes noirs, gris et verts. Selon le centre d'allergologie, cette espèce fleurit plus tôt que les espèces indigènes. Le pollen de l'aulne rouge a déjà été détecté en décembre. D'un point de vue allergologique, cette espèce d'arbre n'est donc pas recommandée, car elle prolonge la durée d'exposition des personnes allergiques.

Selon M. Guillod, le fait que la saison pollinique commence dès janvier devient toutefois 'la nouvelle norme'. Depuis plusieurs années déjà, on observe un décalage de la saison pollinique vers le mois de janvier.

Le centre conseille aux personnes qui éternuent actuellement sans savoir s'il s'agit d'un rhume ou d'une allergie de se faire tester.

/ATS