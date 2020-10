La situation se dégrade plus vite en Suisse qu'ailleurs, a prévenu Berset

La Suisse fait face à une augmentation très forte des cas de coronavirus. La situation se dégrade plus rapidement qu'ailleurs, a prévenu jeudi le ministre de la santé Alain Berset devant la presse.

'Nous savions que l'hiver serait difficile', a précisé le conseiller fédéral. La forte hausse des cas de coronavirus attendue est toutefois arrivée plus vite et plus fortement. Depuis huit jours, il y a plus de 1000 nouveaux cas quotidiennement. Et le taux de positivité se situe entre 12 et 13%, soit quatre fois plus qu'il y a deux semaines. Toutes les classes d'âge sont touchées.

Les hospitalisations sont sous contrôle, mais aussi en hausse, a-t-il poursuivi. En comparant avec la situation dans les autres pays, une hausse bien plus importante est à venir.

Pour garder la situation sous contrôle, éviter la surcharge des hôpitaux et la fermeture du pays, il faut appliquer sérieusement la distance sociale et les mesures d'hygiène, ainsi que réduire les contacts, a rappelé Alain Berset. Le traçage des contacts est également essentiel. Et le ministre de rappeler l'importance de l'application Swiss Covid dans ce contexte.

Des mesures supplémentaires pourraient être prises. Elles seront discutées lors d'une rencontre entre la Confédération et les cantons prévue vendredi. Certains cantons ont déjà renforcé leur dispositif de lutte. Il s'agit notamment de l'obligation du port du masque dans les espaces publics fermés.

